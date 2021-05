Die Verwaltungsräte der Kreissparkasse Kaiserslautern und der Stadtsparkasse Kaiserslautern haben in ihren jeweiligen Sitzungen am Mittwoch beschlossen, die Gespräche über eine Fusion beider Häuser zu intensivieren. Das teilten am Abend die Verwaltungsratsvorsitzenden der Geldhäuser, Landrat Ralf Leßmeister (CDU), und Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD), mit.

Die Verwaltungsräte der beiden Sparkassen gaben damit den Startschuss für konkrete Fusionsverhandlungen. Die bisher auf Ebene der Vorsitzenden der Verwaltungsräte, der Vorstände und einer gemeinsamen Sondierungskommission beider Häuser geführten Gespräche sollen nunmehr über den Charakter einer Sondierung hinausgehen und einen Zusammenschluss beider Häuser anbahnen, erklärten Leßmeister und Weichel.

Die Beschlüsse basieren nach Angaben der beiden Verwaltungsratsvorsitzenden auf Ergebnissen zweier überregionaler Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die im ersten Quartal dieses Jahres mit der Prüfung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Risikoposition der beiden Sparkassen beauftragt wurden.

Mit dem sogenannten Blick in die Bücher beim potenziellen Partner wurden von unabhängiger Seite diverse bankbetriebswirtschaftliche Aspekte bewertet, um das Risiko, das eine Zusammenführung für das jeweilige Institut bergen könnte, weitgehend zu minimieren. Fragen im Zusammenhang mit der künftigen Zerlegung der Gewerbesteuer konnten im Vorfeld der Beschlussfassung der beiden Verwaltungsräte einvernehmlich geklärt werden.

Leßmeister und Weichel erklärten, mit der Fusion eine substanzstärkere Sparkasse mit Vorteilen für Kunden, Mitarbeiter und nicht zuletzt auch für die Region gestalten zu wollen. Sie betonten, wie wichtig die Einbindung der Personalvertretungen in den nunmehr gestarteten Fusionsprozess sei. Die beiden Verwaltungsräte beauftragten die Vorstände der beiden Häuser, die weiteren Maßnahmen vorzubereiten.

Über die Ergebnisse der Fusionsgespräche befinden nach ihrem Abschluss die Träger der beiden Geldinstitute. Das sind der Kreistag im Fall der Kreissparkasse Kaiserslautern und der Stadtrat im Fall der Stadtsparkasse.

Aufgrund von Corona tagten die Verwaltungsräte an ungewohnten Plätzen. Der Verwaltungsrat der Kreissparkasse in der Stadthalle Landstuhl, der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse im Großen Ratssaal.

Antrag auf Resolution im Kreistag

Die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken haben am Abend für die Kreistagssitzung am Montag, 27. April, die Verabschiedung einer Resolution zur Fusion der beiden Geldinstitute beantragt. Der Kreistag soll darin ausdrücklich die Entscheidung des Verwaltungsrats der Kreissparkasse Kaiserslautern begrüßen, formelle Fusionsgespräche mit der Stadtsparkasse Kaiserslautern aufzunehmen.

Die Mitglieder des Zweckverbands „Kreissparkasse Kaiserslautern“ sollen aufgefordert werden, der Beschlussfassung des Verwaltungsrats zu folgen und für die Aufnahme der Fusionsgespräche mit der Stadtsparkasse zu stimmen.