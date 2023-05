Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Vorstand des Kreismusikverbands Westpfalz läuft Sturm gegen die Allgemeinverfügung des Oberbürgermeisters der Stadt Kaiserslautern. Dieser erlässt am 6. April eine Anordnung von notwendigen Schutzmaßnahmen aufgrund der steigenden Coronazahlen. Im Rahmen der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz verweist die Stadt Kaiserslautern auf aktualisierte Vorschriften, da der Inzidenzwert in der Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die magische Zahl von 50 überschritten hat.

Abweichend von der bisherigen Praxis der 18. Coronaverordnung ist im Amateur- und Freizeitsport in öffentlichen und privaten Sportanlagen nur noch die Ausübung von höchstens