Zu einem Doppelkonzert am Freitag, 29. April, lädt die Kreismusikschule Kaiserslautern in die Stadthalle Landstuhl ein. Erstmals nach der Pandemie spielt der musikalische Nachwuchs wieder öffentlich. Für viele der jungen Solisten und Ensembles der Kreismusikschule wird es der erste Auftritt auf einer großen Bühne sein.

Die Veranstaltung ist als Doppelkonzert angelegt. Um 17 Uhr beginnen die gut zwei Dutzend Musikschüler und Musikschülerinnen mit ihrem musikalischen Vortrag. Klavier, Violine, Gitarre, Harfe, Blockflöte und Saxofon sind dabei. Die einstudierten Werke zeigen eine breitgefächerte Vielfalt der Interessen: So stehen Kompositionen aus Barock, Klassik, und Romantik, aber auch Rock- und Pop-Balladen auf dem Programm.

Um 19 Uhr beginnt das Debütkonzert des Jugendsinfonieorchesters YOKL der Kreismusikschule. YOKL steht für Youth Symphony Orchestra of Kaiserslautern County. Das Orchester steht unter der Leitung von Matthew J. Reese. Das vor zwei Jahren gegründete Jugendorchester konnte pandemiebedingt bisher noch nie auftreten. Es präsentiert Stücke von Komponisten wie William Billings und Gustav Holst, aber auch amerikanische Traditionals und Filmmusiken. In einem weiteren Klangkörper, dem Vororchester, haben sich die Jüngsten zusammengefunden. Sie haben sich für ihren Auftritt neben Traditionals auch Werke bekannter Komponisten, etwa Ludwig van Beethoven, Edward Elgar und Johann Sebastian Bach ausgesucht. Beide Orchester stimmen zum Schluss gemeinsam den St. Antoni-Choral von Joseph Haydn an.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Reservierungen sind erforderlich: kms-kl@kaiserslautern-kreis.de oder kristina.schier@kaiserslautern-kreis.de.