Das Kreisjugendamt Kaiserslautern sucht Pflegeelternbewerber aus dem Landkreis, die bereit sind, Kinder auf Zeit oder auf Dauer bei sich aufzunehmen. Dabei sind alle Familienformen willkommen. Bewerber sollten die Bereitschaft mitbringen, sich auf ein Ihnen fremdes Kind mit all seiner Vorerfahrung einzulassen und es so, wie es ist, anzunehmen, schreibt die Kreisverwaltung. Während der gesamten Zeit erhalten die Pflegeeltern Unterstützung und Begleitung durch den Pflegekinderdienst. Der Lebensunterhalt des Pflegekindes über die Jugendhilfe sei sichergestellt und Pflegeeltern erhielten eine Erziehungspauschale. Wer interessiert ist, ein Kind aufzunehmen, kann sich per Mail an pkd@kaiserslautern-kreis.de wenden. Weitere Infos auf der Homepage der Kreisverwaltung Kaiserslautern unter www.kaiserslautern-kreis.de.