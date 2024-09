Die Freisprechungsfeier der Handwerksgesellen des Ausbildungsjahres 2023/24 fand am Samstag in der vollen Städtischen Fruchthalle statt. 580 Gesellen aus verschiedenen Handwerksberufen wurden in die Berufswelt entlassen. Der Vorsitzende Kreishandwerksmeister Gerrit Horn sprach die neuen Gesellen frei, teilte die Kreishandwerkerschaft Westpfalz mit. Die frischgebackenen Gesellen seien ein wichtiger Teil zur Sicherung der Zukunft des Handwerks, sagte Horn. Ein weiterer Höhepunkt waren die Ehrungen, bei denen herausragende Leistungen von 34 Absolventen gewürdigt wurden. Festredner Michael Wafzig, Vizepräsident der Handwerkskammer der Pfalz, ermutigte die jungen Fachkräfte, mit Stolz und Verantwortungsbewusstsein ihren Beruf auszuüben und sich kontinuierlich weiterzubilden. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Pfälzer Konzert-Blasorchester Musikverein Rodenbach.