Der langjährige Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) Hans Weber hat sein Amt als Ehrenbeamter des Landkreises aus Altersgründen niedergelegt. Das teilte Landrat Ralf Leßmeister im Kreisausschuss mit. In der Kreistagssitzung am 8. Februar soll Weber entpflichtet und verabschiedet werden. Der 63-jährige Landstuhler, der seit seinem 18. Lebensjahr im Brandschutz engagiert ist, war von 1987 bis 2002 Wehrleiter der Verbandsgemeinde Landstuhl. Von November 1999 bis August 2002 übernahm er zunächst als Stellvertreter und dann im Anschluss bis Dezember 2020 als Kreisfeuerwehrinspekteur zusätzliche Verantwortung im Katastrophenschutz. „Bei größeren Lagen kommt der KFI als Einsatzleiter zum Zuge, er berät als Fachmann den Kreisvorstand bei wichtigen Entscheidungen und fungiert zugleich als Bindeglied zu den Wehrleitern“, erläutert Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt auf Anfrage die Aufgaben eines Kreisfeuerwehrinspekteurs. Wer Webers Nachfolger wird, steht noch nicht fest. Am 2. März wird ein neuer Brand- und Katastrophenschutzinspekteur – so die neue Bezeichnung im novellierten Brand- und Katastrophenschutzgesetz – von den sechs Wehrleitern im Landkreis gewählt und vom Kreistag ernannt.