Der provisorische Kreisel im Ortskern von Niederkirchen ist eingerichtet. Damit testet der Landesbetrieb Mobilität an der Einmündung der Landesstraße 382 in die Kreisstraße 31 eine neue Verkehrsführung.

Bevor nämlich der Kreisverkehr in die endgültige Planung aufgenommen wird, soll er auf seine Praxistauglichkeit hin getestet werden. Wie der Landesbetrieb mitteilt, geschieht das in einer Phase von rund drei Monaten, in der das Verkehrsgeschehen laufend beobachtet werde. Bewertet werde das Ganze bei einer Verkehrsschau gemeinsam mit der Verkehrsbehörde, der Polizei und dem LBM als Straßenbaulastträger. Ein besonderes Augenmerk wird zudem auf den kreuzenden Fußgängerverkehr gelegt, der per Videoüberwachung gezählt wird. Im Bereich der Einmündung wurden Markierung und Beschilderung geändert, im Kreismittelpunkt eine überfahrbare Mittelinsel aus Recyclingmaterial installiert. Die Verkehrsführung war zuvor mit der Ortsgemeinde, der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und der Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung abgestimmt worden.