Es ist September. Unter Kunstinteressierten Zeit für die Aktion „Offene Ateliers“ des Bundesverbands bildender Künstlerinnen (BBK). An den Wochenenden des 14./15. und 21./22. September laden Kreative der Region in ihre Werkstätten ein. Eine von ihnen ist Bildhauerin Uta Schade. Auf einem ehemaligen Bauernhof im Niederkirchener Ortsteil Morbach feiert sie zudem ihre 20. Teilnahme an der Veranstaltung.

Wer regelmäßig rausfährt in die Morbacher Lindenstraße, den oder die packt es beim Anblick der Hausnummer 56. Die Giebelfassade strahlt in fast blütenreinem Weiß.