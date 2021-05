Sie weiß, wie hart der Job ist – und macht ihn deshalb ehrenamtlich. Krankenpflegerin Sarah Funck ist als freiwillige Helferin in Pflegeheim Kessler-Handorn tätig, um das Personal dort zu unterstützen. Gerade wegen der extremen Belastung in dem Beruf sei sie daran gewachsen.

Was die meisten nur aus den Medien über den Pflegeberuf mitbekommen, kennt sie aus eigener Erfahrung: „Der Druck, vor allem der Zeitdruck, ist hoch, der Personalmangel überall zu spüren, die Verantwortung ist groß.“ Die 22-jährige Sarah Funck hat im Oktober vergangenen Jahres am Westpfalz-Klinikum ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, wie der Beruf offiziell heißt, abgeschlossen.

Zwar ist sie jetzt aus dem Job ausgestiegen und wartet auf einen Studienplatz in Medizin, doch für die Erfahrung in den drei Jahren ist sie sehr dankbar; sie habe ihr persönlich viel gebracht, erzählt sie. „Die Konfrontation mit dem Tod und dem Genesen: Das ist ein extremer Kontrast. Ich habe viel für mein Leben mitgenommen, bin daran gewachsen.“

Vor dem Studium wollte sie sich nicht verheizen, gibt sie zu, aber trotzdem fehle ihr die Arbeit. Und so hat sie sich entschieden, sich während der Corona-Pandemie für die Gesellschaft einzubringen und die Zeit bis zum Studium mit pflegerischer Arbeit zu überbrücken.

Sie bewarb sich bei der Freiwilligen-Agentur in Kaiserslautern und gab ihre pflegerische Ausbildung an. „Ich habe sofort Angebote bekommen“, erzählt sie, „von sieben, acht Pflegeheimen und auch dem Impfzentrum.“ Da sie in der Zeitung gelesen hatte, dass Kessler-Handorn besonders betroffen ist von den Corona-Infektionen, hat sie sich für das Wohn- und Pflegeheim in der Schumannstraße entschieden.

Schnelle Hilfe für das Heim in besonderer Notlage

In dem Haus mit rund 130 Plätzen und über 210 Mitarbeitern war es bereits im Dezember zu Corona-Ausbrüchen gekommen, zeitweise waren über 50 Personen – Bewohner sowie Personal je ungefähr zur Hälfte – infiziert. 26 Bewohner sind verstorben, berichtet Heimleiter Tilman Leptihn. Jedoch habe sich die Situation inzwischen entspannt. „Zum Glück sind keine weiteren Todesfälle hinzugekommen“, atmet er auf. „Die große Mehrheit hat es überstanden. Nur noch eine Bewohnerin ist infiziert und neun Mitarbeiter sind noch nicht wieder im Dienst.“

Wegen der prekären Lage hatte er früh um Unterstützung gebeten und sechs Bundeswehrsoldaten, die jeweils abwechselnd zu dritt im Einsatz waren, sowie drei freiwillige Helferinnen zugewiesen bekommen, neben Sarah Funck die Krankenpflegerin Jaqueline Storz und für die Hauswirtschaft Lisa Stanischewski von der Jugendherberge Hochspeyer. Die Soldaten hat Leptihn Ende Januar verabschiedet und sogleich Ersatz beantragt. „Das ging jedes Mal sehr schnell“: Beim ersten Mal hatte er „innerhalb von 24 Stunden“ die Zusage vom Sozialministerium, jetzt nach drei Tagen. Am Montag haben die neuen Bundeswehrhelfer ihren Dienst an der Pflegefront angetreten.

Der Heimleiter – der von sich sagt, dass er „ja lediglich seinen Job mache“ – ist voll des Lobes für die freiwilligen Helfer. Sie seien die wahren Helden in der Krise, weswegen er ihnen den „allerhöchsten Respekt“ zollt. Dass die derzeitige Situation fürs Personal auch psychisch eine besondere Belastung ist, dem versucht er mit weiterer Unterstützung entgegenzukommen: Er hat einen Seelsorger mit therapeutischer Ausbildung aus dem Klinikbereich gefunden. „Sechs Mitarbeiter haben sich schon gemeldet“, weiß Leptihn, bevor der Seelsorger überhaupt seinen Dienst dort angetreten hat.

Bewusst für genau diesen Einsatz entschieden

Sarah Funck bewundert die Kollegen im Heim, die mit dem Tod so vieler Bewohner, die sie teils lange kennen, zurechtkommen müssen – zusätzlich zur Belastung aufgrund des Personalmangels und der ständigen Gefahr der eigenen Ansteckung. „Ich kriege nur die leeren Zimmer mit“, sagt die 22-Jährige, die ein- bis zweimal pro Woche auf Abruf ins Heim kommt und beim Testen sowie Impfen hilft. Da seit gestern das Besuchsverbot aufgehoben ist, wird Funck nun sicher öfter gerufen werden, meint der Heimleiter. Denn nun stehen auch Besucher zum Testen an, neben den Bewohnern und dem Personal, bei denen einmal wöchentlich ein Abstrich gemacht wird.

Die Atmosphäre im Heim sei trotz der Umstände weder gedrückt noch unangenehm. Das Personal sei sehr freundlich und sympathisch und „gar nicht gestresst“, ist sie fast erstaunt über den Unterschied zum Krankenhaus, wo sie viel mehr Hektik erlebt habe. „Man spürt die Vulnerabilität der Bewohner“, macht sie jedoch auch deutlich. Ganz bewusst habe sie sich dieser Herausforderung durch die Wahl des Heimes stellen wollen, gibt aber ehrlich zu: „Erst vor Ort habe ich es realisiert.“

Der Pflegeberuf habe leider keinen guten Ruf, „stets muss man einspringen und fühlt sich als Opfer des Systems“. Und weil sie dies kenne, hatte sie das Bedürfnis, die Kollegen zu unterstützen, „ehrenamtlich, denn das ist ein anderes Gefühl“. Deswegen habe sie auch das Angebot des Heimes auf Vergütung abgelehnt. Zumindest bis April, ihren erhofften Studienbeginn, könne sie sich das leisten.

Abhilfe aus der allgemeinen Pflegemisere werde wohl letztlich nur durch eine bessere Bezahlung erreicht, die zu mehr Personal verhelfe und damit zu besseren Arbeitsbedingungen, ist sie überzeugt. Die öffentliche Aufmerksamkeit vom Frühjahr sei ja sehr schnell wirkungslos verpufft. „Nicht genug Pflege geben zu können – das ist das belastendste Gefühl für mich.“