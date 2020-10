Ein richtiges „Naturschauspiel“ konnte Hans-Wolfgang Helb am Freitag kurz vor 16 Uhr am Himmel über dem Lämmchesberg beobachten. „Ein keilförmiger Zug von etwa 40 Kranichen hatte sich aufgelöst und kreiste als scheinbar ungeordneter Trupp über dem Wohngebiet. Nur wenige Rufe waren parallel zu hören“, berichtet er in einer E-Mail an die Redaktion. Beim Kreisen steige der Trupp zeitgleich in die Höhe. Laut Helb ist das Ziel dabei, in eine günstigere Luftströmung zu gelangen und dann, wieder als geordneter Zugkeil, weiter gen Süden/Südwesten in das ferne Überwinterungsgebiet zu gelangen. „Zeitgleich querte ein wohl geordneter Zugkeil, der vorher das Stadtzentrum von Kaiserslautern überflogen hatte, diese Stelle, unterflog den kleineren Trupp und blieb auf Südkurs. Beide Keilschenkel bestanden aus etwa 30 Kranich-Individuen, zusammen also etwa 60 Vögel“, so der Leser weiter. Bei dieser Querung riefen nun deutlich mehr Tiere die weit hörbaren, typischen Zugrufe, die bei Störungen und für den Zusammenhalt der Trupp-Mitglieder vielfach und andauernd geäußert werden.

Wie Helb selbst, beobachteten noch einige Umstehende mehr das Schauspiel von den Gehsteigen und den Gärten aus. Laut Helb sei zu erwarten, dass diese Züge in den nächsten Tagen und Wochen zunehmen, wenn die Vögel ihr Brutgebiet etwa im Baltikum oder den Zwischenstopp in Norddeutschland verlassen und vor der anrückenden nördlichen Kälte die Flucht nach Süden antreten. Die Überwinterung könne dann bereits im südlichen Mitteleuropa erfolgen, aber auch erst auf der Iberischen Halbinsel.