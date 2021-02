Die Rückreisewelle am Himmel rollt. Seit Tagen sind Kraniche unterwegs aus den Winterquartieren in Spanien und Frankreich hin zu ihren Brutgebieten nach Norddeutschland. Ein schnelles Ankommen ist den Tieren wichtig. Wer zuerst vor Ort ist, kann die besten Brutreviere beschlagnahmen. Nur: Mit dem eiligen Ziehen hat es sich für viele der aus Frankreich einfliegenden Kraniche erstmal erledigt. Die Kaltfront hat die Tiere zur Zwangspause und teils sogar zur Rückkehr veranlasst. „Am Montag und Dienstag kamen sehr viele Kranichgruppen aus ihrem Überwinterungsgebiet von Südwesten eingeflogen“, berichtet Naturfotograf Alexander Weis. Aufgrund des Wintereinbruchs in unserer Region mit leichtem Schneefall und starkem Ostwind seien sehr viele kleinere Gruppen im Scheidelberger Woog bei Hütschenhausen (Foto) nach unten gekommen, um kurz zu rasten. „Nach ihrer Rast flogen sie nicht mehr in Richtung Nordosten weiter“, beschreibt Weis seine Beobachtung. Die Tiere seien einfach wieder in Richtung Südwesten zurückgeflogen. „Die Vögel waren sehr gestresst, wussten teilweise überhaupt nicht mehr, in welche Richtung sie noch fliegen sollen und entschieden sich letztendlich, wieder zurück zu fliegen“, so Weis. Schnee und Frost, die inzwischen ganz Deutschland beherrschen, bringen somit nicht nur viele Menschen in winterliche Nöte, sondern wirken sich aktuell auch auf die ziehenden Kraniche aus. Egal wo sie derzeit rasten, die Nahrungssuche für die Schreitvögel ist überall mehr als schwer.