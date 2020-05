Ein Baukran ist am Freitagmorgen um kurz nach 9 Uhr auf die Seniorenresidenz Haus Alexander in Kindsbach, die derzeit errichtet wird, gestürzt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Landstuhl mitteilt, habe der Kran wohl eine sehr schwere Last gehoben. Als diese dann ausgefahren wurde, kippte die Baumaschine auf das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr sicherte das Gelände ab. Da der Kran stabil auf dem Bau verkeilt war, musste die Feuerwehr keine weiteren Sicherungsmaßnahmen ergreifen. Wann, wie und vom wem die Baumaschine nun wieder entfernt wird, war bis zum Mittag ebenso wenig in Erfahrung zu bringen, wie die Höhe des entstandenen Schadens.