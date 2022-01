Ein Fahrzeuganhänger ist am Mittwochmorgen in Sambach umgekippt. Verletzt wurde niemand, es blieb bei Sachschäden. Wie die Polizei berichtet, war nach den derzeitigen Erkenntnissen ein 41-jähriger Mann mit einem Firmenfahrzeug samt Anhänger gegen 8 Uhr durch die Schulstraße gefahren. An der Einmündung zur Katzweilerstraße bog er nach rechts auf die Bundesstraße ab.

Dabei blieb er mit der rechten hinteren Seite des Anhängers an der Bordsteinkante hängen. Der Anhänger kippte auf die linke Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Um ihn wieder aufzustellen, wurde ein Baukran eingesetzt. Dafür mussten beide Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt werden.