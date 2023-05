Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem im Vorjahr Corona den Wettkampf ausgebremst hatte, konnten am Wochenende in der Kaiserslauterer Boulderhalle RockTown die Landesmeisterschaften ausgetragen werden. Die Lokalmatadorin und aktuelle deutsche Vizemeisterin Florence Grünewald wurde Zweite, Jungtalent Julanda Peter trotz Fingerverletzung Fünfte.

„Es fühlt sich total gut an, dass mal was passiert“, freute sich schon am frühen Samstag Katrin Brady, die Geschäftsführerin der Boulderhalle, dass ins RockTown endlich wieder