Schreckensmeldung vor gut einer Woche: Massenhaft überfahrene Kröten am Viadukt. Die kürzlich verfüllte Bahnüberführung könnte laut Experten zumindest eine Ursache sein.

Jedes Jahr im Frühjahr, in Nächten bei nass-warmer Witterung, wandern Amphibien von ihrem Überwinterungsquartier zu den Laichgewässern. Schlecht für sie, wenn auf dem Weg eine Straße liegt. Wie die L405 nach Waldleiningen: Hinter dem Viadukt nach der Linksbiegung ist die Lauterspring, die viele Kröten zum Laichen nutzen. Da dies bekannt ist, ist die Straße bereits seit den 1990er Jahren mit einem Amphibienschutzzaun gesichert, der die Tiere abfängt und zu einem sicheren Weg durch Röhren unter der Straße leitet.

Seit vergangenen Montag ist die Straße durch einen Schutzzaun gesichert. Foto: Zirwes

Bis Donnerstag vorvergangener Woche: Da gingen plötzlich bei den Naturschutzverbänden BUND und Nabu Meldungen von Passanten ein, die vermehrt überfahrene Kröten auf der Straße gesichtet hatten. Waren die Tiere bisher in der Regel südlich des Bahndamms auf die Straße geprallt – dort steht der vom LBM (Landesbetrieb Mobilität) errichtete Zaun –, kamen nun offenbar immer mehr Amphibien von der Nordseite der Bahnlinie und versuchten das Gewässer durchs Viadukt zu erreichen. Eine für viele tödliche Falle.

Nachdem BUND und Nabu alarmiert waren, eilten freiwillige Helfer herbei, um die Tiere einzusammeln und über die Straße zu tragen. „Diese Nacht war heftig, bestimmt 100 Tiere sind überfahren worden, rund 500 haben wir rübergetragen“, schildert Biologe Christoph Zirwes vom Nabu die Situation. Inzwischen habe sich die Lage entspannt, meint auch Karl-Heinz Klein, BUND-Mitglied und Vorsitzender des Naturschutzbeirats der Stadt. Übereinstimmend berichten beide, dass sie in den vergangenen Tagen nicht mehr so viele Kröten gesichtet haben. Was hauptsächlich am trockenen Wetter liege.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Sie und rund 15 weitere Freiwillige sind einer Woche nach selbst erstelltem Plan jeden Morgen und Abend an der L405 im Einsatz, um eingesammelte Tiere über die Straße zu tragen, wie Klein berichtet. Denn am Montag hat „die Straßenmeisterei Kaiserslautern in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde den mobilen Amphibienschutzzaun aufgestellt“, wie Niklas Linck, Leiter der LBM-Fachgruppe Betrieb, bestätigt. Auf beiden Seiten der Straße werden die Kröten nun abgefangen und landen schließlich in Eimern, die nun täglich zwei Mal von den Helfern geleert werden.

Warum plötzlich so viele Amphibien durchs Viadukt laufen, ist nicht eindeutig zu beantworten. „Die ,Wanderrouten„ der Amphibien können sich über die Zeit durchaus verändern“, meint Linck. Fest steht, dass die nahe gelegene Bahnüberführung östlich des Viadukts auf Waldwegen kürzlich zugemauert wurde. Damit könnte für die Kröten aus dem Norden ein Weg zum Gewässer abgeschnitten worden sein. „Wir kennen die Wanderströme vorher nicht“, meint Klein. „Wir können dies nur vermuten.“ Drei Kilometer weit laufen Amphibien vom Überwinterungsplatz bis zum Laichgewässer, weiß der Experte. „Den hohen Bahndamm mit den Gleisen überwinden die Amphibien nicht“, fügt er an.

Die Verfüllung der nahe gelegenen Bahnüberführung könnte zumindest eine Ursache sein

Zirwes hat zusammen mit seiner ehemaligen Kommilitonin und Arbeitskollegin Svenja Schäffler, auch Biologin, „am Fuße der Verfüllung“, die mit Erde zugeschüttet wurde, vor einigen Tagen „etliche Amphibien gesehen“. Seine Vermutung: „Das könnte eine Ursache sein. Aber nicht die alleinige.“

Gewundert hatte sich Klein darüber, dass vor der Verfüllung dieser und einer weiteren Bahnüberführung weiter östlich kein Planfeststellungsverfahren vorgenommen wurde, wie er aus der RHEINPFALZ erfahren hatte. Für die Schließung hatte die Bahn Kostengründe angegeben, „eine wirtschaftliche Instandhaltung“ sei nicht mehr möglich gewesen. Die Planungen für die Verfüllungen gingen über rund zehn Jahre; zwar gab es laut Stadt und der planenden Firma keine Öffentlichkeitsbeteiligung für die Bürger, aber alle üblichen Dienststellen und Organisationen seien beteiligt worden – ohne Einwände.

„Auswirkung auf Wildtiere nicht ausreichend bedacht“

Klein wendet jedoch ein, die Auswirkungen für jegliche Wildtiere sei offenbar nicht ausreichend bedacht worden. So hätte es beispielsweise für Amphibien eine Möglichkeit gegeben: Für die SWK wurden Rohre für deren Datenleitungen verlegt, ruft Klein in Erinnerung. „Da hätte man auch Rohre für Amphibien legen können“, meint er.

Für diese Saison sei vermutlich „der große Schwung“ durch, prognostizieren Klein und Zirwes. Bei einer erneuten feucht-warmen Periode könnten jedoch noch einmal kleinere Krötenwanderungen einsetzen, dies sei bis Mitte April möglich. „Wegen der mobilen Zäune sieht man jetzt immerhin, von welcher Seite die Tiere kommen“, sagt Klein, „ob sie auch von Westen in die Eimer fallen.“ Eine aussagekräftige Analyse sei aber wohl erst in der nächsten Saison möglich.

Zwischen dem Viadukt und dem verschlossenen Tunnel gibt es laut den beiden Experten noch einen Weg unter der Bahn hindurch. „Ein Entwässerungsgraben – den die Tiere aber offenbar nicht gefunden haben.“ Denn statt sich durchs unwegsame Dickicht zu schlagen, laufen Amphibien laut Klein auch lieber einen ebenen Weg. Und so seien sie vermutlich aus Norden kommend dem Waldweg bis zum Viadukt gefolgt. Sie zu dem Graben zu führen, sei nicht so einfach. „Sie lesen keine Hinweisschilder ...“ Und eine Unterführung unterm Waldweg hindurch oder Sperrung sei auch unrealistisch.