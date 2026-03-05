Im Viertelfinale um den Verbandspokal sind am Wochenende gleich drei Frauenteams aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern gefordert. Das Halbfinale scheint für alle möglich.

Den Anfang der Viertelfinalspiele im Frauen-Verbandspokal machen am Samstag (17 Uhr) der 1. FC Kaiserslautern und der SV Kottweiler-Schwanden (14 Uhr). Die FCK-Frauen, aktuell souveräner Landesliga-Tabellenführer, qualifizierten sich erst am vergangenen Wochenende mit einem 4:2-Erfolg im Achtelfinale über den Verbandsliga-Elften TuS Heltersberg für die nächste Runde. Nun empfangen sie mit dem FC Phönix Bellheim wieder eine Mannschaft, die in der Verbandsliga als Zwölfter ebenfalls auf einem Abstiegsplatz rangiert.

Mit Wormatia Worms ist ein namhafter Gegner auf dem Kunstrasenplatz in Kottweiler-Schwanden zu Gast, der als Elfter und Vorletzter in der Regionalliga aber dort in akuter Abstiegsgefahr schwebt. Insofern erscheint diese Aufgabe für den SV Kottweiler-Schwanden, der in der Verbandsliga derzeit starker Dritter ist, als machbar. Die Truppe um Coach Michael Schirra und Spielmacherin Lena Zimmermann wusste schon im Achtelfinale mit einem 2:0-Sieg über den unangefochtenen Verbandsliga-Spitzenreiter TuS Wörrstadt zu überzeugen.

Siegelbach erst am Sonntag dran

Erst am Sonntag (17.30 Uhr) greift mit dem SC Siegelbach der Platzhirsch aus der Region ins Geschehen ein. Siegelbach hatte durch einen 4:1-Erfolg beim SV Obersülzen das Viertelfinale erreicht. Der Regionalliga-Neunte ist nun zu Gast beim klassentieferen Verbandsligisten SV Bretzenheim, welcher dort als Vierter aber bis dato auch eine sehr ordentliche Saison spielt. Es wird gewiss kein Spaziergang für die Siegelbacherinnen, die ihrerseits aber mit dem Anspruch und Ziel ins Spiel gehen werden, auch ins Halbfinale einziehen zu wollen.