Die Zertifizierungsurkunde des Deutschen Wanderverbands für den Kottenweg als Entdeckertour hat Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz in Düsseldorf entgegengenommen. Der Weg verläuft rund um Kottweiler-Schwanden. Mit der Zertifizierung erscheint er nun auch auf Wanderkarten und in den Broschüren „Wanderbares Deutschland“ des Deutschen Wanderverbandes. Schütz freute sich über die Aufnahme in die Reihe der zertifizierten Wanderwege und wertet es als sichtbaren Erfolg des Projektes, das damit auch auf die Verbandsgemeinde und die ganze Region ausstrahle.