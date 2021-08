Große Erdbewegungen prägen derzeit das Bild auf dem früheren Pfaff-Gelände. Die Fläche westlich des Neuen Kesselhauses gleicht einer Kraterlandschaft. Hier läuft eine Volumenräumung. Was das bedeutet und warum sie notwendig ist.

Hinter dem Neuen Kesselhaus aus dem Jahr 1906 liegt ein altes, schweres Rohr. Es ist eine ehemalige Fernwärmeleitung, die die Bagger hier aus dem Boden herausgeholt haben. Es sind Teile wie diese, die eine oberflächliche Sondierung der weiten Fläche zwischen dem Kesselhaus und der Bahnlinie nach Kampfmitteln im Boden verhindert haben.

Im Boden liegt allerhand, berichtet der Geschäftsführer der Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft, Stefan Kremer, vor Ort. Leitungen, Kabel, Armierungen, Fundamente, Schlacke, zählt Kremer auf. All das stört und macht eine Sondierung der Fläche nach gefährlichen Überresten aus dem Zweiten Weltkrieg nicht möglich.

Es ist der Grund dafür, dass die Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft nun zu einer Volumenräumung des Geländes greifen musste. Ansonsten hat sie keine Chance, bescheinigt zu bekommen, dass das Areal kampfmittelfrei ist. Volumenräumung bedeutet, dass das Gelände Teil für Teil ausgekoffert wird, bis zu dem Punkt, wo eine Freimessung erfolgen und der Verdacht auf Belastung des Bodens durch Kampfmittel ausgeräumt werden kann.

Das Ergebnis der Geländeuntersuchung ist eine Kraterlandschaft, wie sie sich nun zwischen der Lina-Pfaff-Straße, der früheren Pfaff-Achse, und der Bahnlinie präsentiert. Einstöckige Hallen standen hier mal; sie wurden vor geraumer Zeit bereits abgerissen.

Die Kampfmitteluntersuchung wird somit für die Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft zu einer umfassenden Altlastenbeseitigung. Der frühere Eigentümer, der Nähmaschinenhersteller Pfaff, war, was die Qualität seines Untergrunds anbetrifft, nicht gerade pingelig.

Mehrkosten entstehen

„Wir müssen etwa 10.000 Quadratmeter Fläche bis zu einer Tiefe von 2,50 bis drei Meter durchwühlen und den Aushub entsorgen“, berichtet Kremer und zeigt damit auf, dass es sich hier um eine größere Aktion handelt. Das spiegelt sich mittlerweile auch in unvorhersehbaren Mehrkosten nieder. Für Entsorgung und neuen Sand.

„Wenn der Boden so belastet ist, insbesondere mit Schwermetallen“, erläutert der Geschäftsführer der städtischen Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft, „dann stellt er einen gefährlichen Abfall dar und wir sind als Abfallerzeuger verpflichtet, ihn zu entsorgen.“

Optisch zum Ausdruck kommt die umfangreiche Arbeit auf dem Gelände durch reihenweise sogenannte Bereitstellungslager, große Haufen Erdaushub, die mit Planen bedeckt sind. Die Planen schützen vor eindringendem Regen. Die Haufen türmen sich auf der Fläche selbst und entlang der Albert-Schweitzer-Straße.

Die Ausbeute an Kampfmitteln hielt sich dagegen bisher in Grenzen. „Wir haben kleinere Brandbomben gefunden, noch mit Benzin gefüllt, ein paar Zünder, kleinere Sachen“, zieht Kremer eine vorläufige Bilanz. Auf dem Gelände, in Sichtweite des Neuen Verwaltungsgebäudes, das derzeit von einem Investor umgebaut wird, zeigt Kremer auf einen freigelegten Bombentrichter im Boden. Hier ist mal eine Bombe explodiert.

Abgerissen wurde mittlerweile der Küchentrakt des früheren Speisesaals an der Königstraße. Der Speisesaal mit seinem besonderen architektonischen und atmosphärischen Flair bleibt erhalten und wird Teil eines Gründungs- und Innovationszentrums RP Tec des Landes.