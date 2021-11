Wie die Kreisverwaltung mitteilte, hat das Gesundheitsministerium bei einer Video-Konferenz am Dienstag die Kostenzusage für den Neustart des Impfzentrums Kaiserslautern erteilt. Frühestens kommende Woche kann es wieder in Betrieb gehen. Stadt und Kreis Kaiserslautern klären gerade die personelle Ausstattung und die Organisation. Laut Kreisverwaltung wird die Terminvergabe zentral über das Land erfolgen. Anmeldungen sind dann wieder unter impftermin.rlp.de möglich. Im Impfzentrum werden auch Booster-Impfungen angeboten, zu denen sich Personen anmelden können, deren Zweitimpfung sechs Monate zurückliegt.

Derweil meldete das Landesuntersuchungsamt am Dienstag je 29 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Stadt und Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenzen unter Berücksichtigung der hier stationierten US-Streitkräfte liegen bei 112,9 in der Stadt und 118,3 im Landkreis und damit unter dem Landesschnitt von 177,3.