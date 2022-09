Die United States Army Europe and Africa Band & Chorus präsentiert sich am Montag, 3. Oktober, ab 20 Uhr dem Kaiserslauterer Publikum mit einem kostenfreien Konzert in der Fruchthalle.

Das Konzert steht im Zeichen der deutsch-amerikanischen Freundschaft in der Region Kaiserslautern. Die USAREUR-AF Band & Chorus, unter der Leitung von Lieutenant Colonel Scott McKenzie, ist die größte Musikformation der US-Armee außerhalb der Vereinigten Staaten und dient als führender musikalischer Botschafter der US-Landstreitkräfte in Europa und Afrika.

Die musikalische Bandbreite umfasst klassische Musik sowie modernere Stücke. Die professionellen und vielseitigen Musiker versprechen ein musikalisch-abwechslungsreiches Programm.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist kostenlos. Die Kartenvergabe erfolgt im Voraus in den Räumen des deutsch-amerikanischen Bürgerbüros im Rathaus Nord, Erdgeschoss, Eingang Lauterstraße 2, in Kaiserslautern, am Freitag, 23. September, von 13.30 bis 15.30 Uhr. Telefonische Vorbestellungen sind nicht möglich, es werden pro Person zwei Karten vergeben.