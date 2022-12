Am Samstag konnten die Busse im Stadtgebiet kostenfrei genutzt werden. Gleiches soll am kommenden Samstag, 17. Dezember, möglich sein. Die Aktion soll laut Stadtverwaltung einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig den Einzelhandel stärken. Eine Zwischenbilanz.

„Die Aktion kam bei den Fahrgästen gut an“, schildert Boris Flesch, Betriebsleiter der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG. Viele Fahrgäste seien positiv überrascht gewesen, dass sie für die Fahrt nichts zahlen mussten. Die Anzahl der Fahrgäste sei am Samstag leicht höher als gewöhnlich gewesen. „Wenn wir ein bisschen dazu beitragen konnten, dass sich die Parkplatzsituation entschärft hat, ist das gut“, resümiert Flesch die Aktion der Stadtverwaltung.

Er habe etliche positive Rückmeldungen zu den kostenfreien Bussen gehört, berichtet Matthias Pallmann-Heger, Vorsitzender des Lauterer Einzelhandelverbands. Die Adventssamstage seien traditionell sehr einkaufsstarke Tage. Zwar habe er noch kein Feedback der anderen Händler erhalten, doch mit Blick in die Fußgängerzone und in das eigene Geschäft lasse sagen, dass dies auch in diesem Jahr der Fall gewesen sei.

Erreichbarkeit der City treibt Händler um

Gute Busangebote seien allerdings nur ein Baustein. Zusätzlich seien gute Angebote für den Individualverkehr wichtig. „Die City muss gut erreichbar sein“, bringt er es auf den Punkt. Für die Geschäftstreibenden sei dieses Thema seit Jahren sehr wichtig, doch von Seiten der Politik gebe es keine Vorschläge, wie sich die Situation in der Stadt verbessern lasse, kritisiert Pallmann-Heger. Für eine erfolgreiche Innenstadt seien Sicherheit, Sauberkeit und Erreichbarkeit wichtig. Zu Letzterem vermisse er bisher konkrete Umsetzungen in der Politik: „Da erwarten wir jetzt mal Äußerungen“, verweist Pallmann-Heger auf den laufenden Oberbürgermeister-Wahlkampf.

Am vierten Adventssamstag, dem 17. Dezember, können alle Buslinien der SWK-Verkehrs-AG im Stadtgebiet kostenlos genutzt werden. Die Aktion schlägt mit 14.000 Euro zu Buche, die die Stadtverwaltung übernimmt.