Kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups können sich in einer bundesweiten Aktionswoche der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Patentinformationszentren PIZnet zum Umgang mit und zur wirtschaftlichen Nutzung von gewerblichen Schutzrechten beraten lassen. In Kaiserslautern steht vom 21. bis 25. September 2020 das Patent- und Informationszentrum Rheinland-Pfalz auf dem Campus der TU als regionaler Ansprechpartner bereit.

Das Beratungsangebot ist laut Technischer Universität kostenlos, erfordert jedoch im Vorfeld eine verbindliche Terminvereinbarung. Wie schütze ich technische Erfindungen und Marken? Wie setze ich sie am Markt erfolgreich ein? Und wie kann ich mich gegen Nachahmungen wehren? In den rund zweistündigen Orientierungsberatungen analysieren Experten des PIZ die unternehmensspezifische Situation.

Dabei geht es insbesondere um die gewerblichen Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs), aber auch um Aspekte der sogenannten „Soft-IP“, zu denen Geschäftsgeheimnisse und Urheberrechte zählen. Auf dieser Grundlage erhalten die Unternehmen eine erste Einschätzung ihrer wirtschaftlichen Chancen und Risiken im Bereich des geistigen Eigentums mit spezifischen Handlungsempfehlungen – von individuellen Anregungen für eine optimale Nutzung von geistigem Eigentum im Unternehmen bis hin zu Ansätzen für strategische Wettbewerbsvorteile.

Corona-bedingt finden die Beratungen per Video- und Audio-Übertragung statt. Wer sich beraten lassen möchte, sollte deshalb über einen PC oder Laptop mit Mikrofon und Lautsprechern verfügen. Die Terminvereinbarung erfolgt direkt über das PIZ Rheinland-Pfalz an der TU Kaiserslautern: Telefon 0631/205-3202 oder per E-Mail an piz@rti.uni-kl.de.