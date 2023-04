Wer rastet, der rostet: Gewichtheberin Korinna Diehl ist davon weit entfernt. Nach dreijähriger Unterbrechung bei Einzelwettkämpfen wegen der Corona-Pandemie und einigen Verletzungen will das Aushängeschild der TSG Kaiserslautern am Donnerstag bei den Deutschen Master-Meisterschaften in Riesa (Sachsen) den Titel in der Altersklasse W60 bis 59 Kilogramm Körpergewicht erringen.

Ihre bisherige Bilanz als zweimalige Weltmeisterin und jeweils dreimalige Europameisterin und deutsche Meisterin bei den Seniorinnen kann sich sehen lassen. Auch schon bei den Aktiven gehörte sie Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre mit fünf DM-Titeln zu der Crème de la Crème der deutschen Heberinnen.

Etwas skeptisch schätzt ihr Betreuer, Trainer und Ehemann Frank Diehl die Aussichten: „Da sie in letzter Zeit wenige Wettkämpfe bestritt, weiß sie noch nicht, wo sie steht. Es war deutlich schwierig für sie, in Form zu kommen. Als Ziel streben wir 90 bis 95 Kilogramm im Zweikampf an“, sagt er und schiebt nach: „Zwei Wochen später steht schon ein weiterer Saisonhöhepunkt mit den Europameisterschaften in Waterford (Irland) an.“

Seine Frau Korinna sagte: „Nach drei Jahren Pause wieder einzusteigen, macht einen schon nervös und wird eine spannende Geschichte. Dennoch will ich den Wettkampf nicht so verbissen sehen, der Spaß soll schon eine Rolle spielen und ich freue mich auf das Treffen mit früheren Kolleginnen.“