Die zweimalige Gewichtheber-Senioren-Weltmeisterin Korinna Diehl hat nach dreijähriger Pause auf nationaler Ebene wieder zugeschlagen. Die Heberin der TSG Kaiserslautern wurde bei den Masters in Riesa (Sachsen) nicht nur Meisterin in ihrer Klasse, sondern wurde nach der Sinclair-Wertung, die einen Vergleich über alle Körpergewichte hinweg ermöglicht, mit 237.01 Punkten als Beste aller 50- bis 70-Jährigen ausgezeichnet.

„Ich bin überglücklich. Ein schöner Wettkampf war mein Ziel – und das ist mir gelungen, da ich locker drangegangen bin. Nachdem es beim Aufwärmen gut lief, konnte ich mich bei meinem besten Wettkampf in diesem Jahr steigern“, schwärmte Diehl und schob nach: „Es war eine gute Standortbestimmung und es tut mir nichts weh. So kommen gute Ergebnisse heraus. Die Europameisterschaft in zwei Wochen in Waterford (Irland) kann kommen.“

In ihrer neuen Altersklasse W60 (60 bis 64 Jahre) hatte sich die TSG-Heberin eine Zweikampfleistung im Bereich von 90 bis 95 Kilogramm vorgenommen. Betreut von dem Schifferstädter Heber Volker Beutling wurde es für sie ein perfekter Wettkampf. Optimal verlief der Start beim Reißen, wo sie erst 38 Kilogramm schaffte, dann 41 und schließlich 43 Kilogramm in die Wertung brachte.

Zweikampfleistung von 99 Kilogramm

Auch in ihrer „Sahnedisziplin“, dem anschließenden Stoßen, lief alles optimal. Hier bewies Korinna Diehl, dass sie wieder absolut konkurrenzfähig ist. Wieder blieb sie bei 48, 52 und schließlich 56 Kilogramm fehlerfrei und erzielte mit ihrer Zweikampfleistung von 99 Kilogramm ein klasse Ergebnis, mit dem sie den Titel einheimste und ihre gesamte Altersklasse beherrschte.

Technische Fehler wie in den Rundenkämpfen hat sie sichtbar abgebaut, sodass man sich auf einen Start von Korinna Diehl bei den Europameisterschaften freuen kann. Zur absoluten europäischen Spitze fehlen ihr im Reißen noch drei bis vier Kilogramm, doch daran kann wird sie arbeiten.