Korinna Diehl, international mehrmals mit Titeln dekoriert, möchte auch dieses Jahr wieder an Erfolge bei den Gewichtheber-Seniorinnen anknüpfen. Zum Auftakt will die TSG-Heberin den deutschen Meistertitel am Donnerstag in Nagold verteidigen. Über nähere und ferne Ziele sowie ihre Aussichten sprach mit ihr Herbert Striehl.

Frau Diehl, fühlen Sie sich fit?

Ich fühle mich soweit fit. Das Training lief gut, und ich habe keine Erkältungen.

Wie liefen Ihre Vorbereitungen?

Durch