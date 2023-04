Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Korbjäger des 1. FC Kaiserslautern dürfen am Samstag (16.30 Uhr) gegen den MTV Stuttgart in der Barbarossahalle vor bis zu 250 Zuschauern in die neue Spielzeit der Ersten Basketball-Regionalliga Südwest starten. Die auf zahlreichen Positionen veränderte Mannschaft hat sich den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt.

„Unser Ziel ist es, nicht abzusteigen und am Ende der Saison so weit oben zu stehen wie möglich. Wer um die Meisterschaft spielen wird, ist zu diesem Zeitpunkt unheimlich schwer zu sagen“,