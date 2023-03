Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einem spielfreien Wochenende geht der TuS Dansenberg ausgeruht in die beiden anstehenden Spitzenspiele am Samstag (19.30 Uhr) beim Tabellenzweiten SG Leutershausen und eine Woche später zuhause gegen Ligaprimus Rhein-Neckar Löwen II. Dass die Schwarz-Weißen in die Aufstiegsrunde zur Zweiten Handball-Bundesliga gehören, müssen sie nun unter Beweis stellen.

Die bisherigen Vergleiche mit den Topmannschaften der Staffel F verliefen aus Sicht der Schwarz-Weißen enttäuschend. Im Hinspiel gegen die SG Leutershausen zogen die Westpfälzer