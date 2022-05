Auftakt zur ADAC-Pfalzmeisterschaft im Jugend-Kart-Slalom: Die Aufgabe, die der 1. Rallye-Club „Barbarossa“/Vespa-Club 59 Kaiserslautern zu bewältigen hatte, war knifflig. Im Vorfeld stand die Zahl der Starter nicht genau fest.

Doch die Akteure um Slalomleiter Ralf Steitz meisterten die ihnen gestellte Aufgabe vorzüglich. Auf dem Parkplatz in der Schweinsdelle war ein Parcours aufgebaut, der allen Teilnehmern durch seine Vielfalt gerecht wurde. Viele Neueinsteiger waren am Start und zeigten schon recht gute Leistungen, was unterstreicht, dass sie bei ihren Ortsclubs optimale Trainingsbedingungen vorfinden. Die Klasse der Jahrgänge 2007/08 wird in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen. In der sind eine Handvoll Favoriten auf den Sieg. Das wurde in der Barbarossastadt deutlich, wo sich Elias Frey aus Gommersheim mit einem hauchdünnen Vorsprung von zwei Hundertstelsekunden gegen Sebastian Romberg aus Neustadt durchsetzen konnte. Noah Müller aus Landau, ein weiterer Favorit auf dem dritten Platz, hatte nur einen Rückstand von 59 Hundertstelsekunden.