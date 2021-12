Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG ist künftig Kooperationspartner der Stadtwerke Kusel GmbH. 49 Prozent der Unternehmensanteile gehen an das kommunale Unternehmen aus Kaiserslautern. Die SWK pachten auch das Strom- und Gasnetz der Kuseler Stadtwerke.

Ziel der Beteiligung ist es laut Pressemitteilung unter anderem, „Synergien zur weiteren Entwicklung auf dem Markt der Energieversorgung zu schaffen“ und die Stadtwerke Kusel so zu positionieren, dass den Kunden im Kuseler Raum auch zukünftig ein leistungsfähiger Energieversorger zur Verfügung stehe.

Nach einer europaweiten Ausschreibung hatten sich zwei Interessenten für die Kuseler Stadtwerke herauskristallisiert. Die SWK konnte den Kuseler Stadtrat und den Aufsichtsrat der Stadtwerke Kusel mit ihrem Angebot überzeugen und haben die Ausschreibung gewonnen. Die SWK-Versorgungs-AG übernimmt zum 1. Januar 2022 49 Prozent der Anteile der Stadtwerke Kusel GmbH. Daneben wird die SWK zum 1. Januar 2023 das Strom- und das Gasnetz der Stadtwerke Kusel pachten. Von da an ist die SWK in kaufmännischer und technischer Hinsicht für die beiden Netze zuständig.

Markus Vollmer, Vorstandsmitglied der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG: „Seit 2008 erbringen wir verschiedene Dienstleistungen für die Stadtwerke Kusel. Während dieser Zeit hatten die Unternehmen Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen. Um so schöner ist es, dass nun das gewachsene Vertrauen in eine Beteiligung mündet. Das ist eine Win-win-Situation.“ Die SWK könne nun ihre Kompetenzen unter Beweis stellen und weitere Geschäftsfelder einbringen. Vollmer: „Aus der Pacht der beiden Netze ergeben sich Synergieeffekte.“ Welche genau, ließ er offen. Allerdings: „Letztendlich sichert das auch die Arbeitsplätze in beiden Unternehmen.“ Die zukünftigen Partner würden jetzt die für die Kooperation notwendigen Genehmigungsverfahren sowie die vertraglichen Regelungen einleiten.

Keine Angaben zum Preis für den Einstieg

Die Stadtwerke Kusel GmbH sind ein regionales Versorgungsunternehmen, das zu 100 Prozent der Stadt Kusel gehört. Es beliefert seine Kunden mit Wasser, Strom, Erdgas und Wärme. 4000 Strom- und 3200 Erdgas-Kunden werden versorgt. Mit 30 Mitarbeitenden erwirtschaften die Stadtwerke Kusel einen Umsatz von rund zwölf Millionen Euro. „Für kleinere Versorgungsunternehmen wird es immer schwieriger, sich am Markt zu behaupten“, erklärt Friedrich Beck, Geschäftsführer der Stadtwerke Kusel. „Gerade die enorm gestiegenen regulatorischen Anforderungen stellen für uns eine große Herausforderung dar.“

Rainer Nauerz, als Vorstandsmitglied der SWK für den technischen Bereich zuständig, sieht Möglichkeiten für viele Innovationen. „Wir werden unser gesamtes Know-how bei den Stadtwerken Kusel einbringen.“

Zum Preis für den Einstieg machten die Unternehmen keine Angaben. Auf Nachfrage hieß es, man habe Stillschweigen vereinbart.