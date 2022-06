In der Konzertreihe „Sonntags am Brunnen“ am Keltenplatz in Rodenbach hat der Verein Artkult gemeinsam mit der Ortsgemeinde wieder ein interessantes Programm zusammengestellt. Für diese Saison hat der Kulturverein drei Themensonntage vorgesehen. Los geht’s am Sonntag, 19. Juni, 11 Uhr, mit einem Chorkonzert unter dem Titel „Und die Chöre singen für dich“.

Mit dabei sind „Next Generation“ Rodenbach, das Gesangsensemble der Kreismusikschule Kaiserslautern, der Frauenchor aus Kreimbach-Kaulbach sowie „Lucky Voices“ aus Kaiserslautern.

Am 17. Juli, 11 Uhr, versprechen die Foxes mit Michael Halberstadt, Albert Koch und Gästen „echt geile Musik“, heißt es in der Ankündigung. Und am 21. August, 11 Uhr, geben die immer junge Band „Forty Eight“, „Gradselääds“ und die „Leimsieders“ ein Konzert „In Memory of Peter Glanzmann“, den unvergesslichen Pianisten und Vorstand des Lauterer „Jazzevau“, der am 1. April dieses Jahres allzu früh verstorben ist.

Info

Wegen einer begrenzten Sitzplatzzahl empfiehlt der Veranstalter, frühzeitig da zu sein. Einlass ist jeweils ab 10.30 Uhr. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Um eine Hutspende für die Künstler wird gebeten.