Am zweiten Abend des Festivals „Sound of the World“ in der Kammgarn in Kaiserslautern war es fast wie bei Tausendundeiner Nacht, als die algerisch-französische Singer-Songwriterin Souad Massi ihr Publikum mit spannenden Geschichten faszinierte. Der dritte Abend gehörte Nneka – und war leider eine Enttäuschung.

In Souad Massis Liedern geht es nicht darum, wie ein König jede Nacht eine neue Jungfrau heiratet und sie nach der Hochzeitsnacht tötet. Allerdings singt sie von der Grausamkeit