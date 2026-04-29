Bei einem Konzertabend in der Stiftskirche stehen die „Goldenen Zwanziger“ im Mittelpunkt. Waren sie wirklich so golden? Und wie sieht es diesbezüglich mit den 2020ern aus?

Es ist bekanntlich nicht alles Gold, was glänzt. Das gilt auch für bestimmte Zeiträume der Geschichte, die in der Erinnerung oft positiv erscheinen, aber auch ganz andere Seiten offenbart haben können – so wie die „Goldenen Zwanziger“ des vergangenen Jahrhunderts. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltungen zum sich diesem besonderen Jahrzehnt widmenden Kultursommer beteiligt sich am Samstagabend auch die Stiftskirche am dreitägigen Opening mit einem Konzert-Event. Unter dem Motto „Wirklich nur golden? Die vielen Stimmen der Zwanziger Jahre“ wird ein breit gefächertes Repertoire gezeigt, das sich des Themas aus einer speziellen Perspektive heraus annimmt.

„Wir haben uns lange überlegt, wie wir auch die Hintergründe der Zwanziger Jahre in ein musikalisches Programm einbeziehen können“, erklärt dazu Pfarrer Stefan Bergmann von der veranstaltenden City-Kirche. Nur Großstadt-Glamour und Charleston-Tanz? Das erschien zu oberflächlich. Schließlich gab es seinerzeit neben frivolem Reichtum auch bittere Armut, stärker werdenden Antisemitismus, wachsende Kriegsangst, Vorboten einer Finanzkrise und politische Entwicklungen, die in eine der dunkelsten Zeiten Deutschlands führen sollten.

Bezug zu den 2020er-Jahren

Ausgehend davon stellte man nun aber nicht etwa Lieder zusammen, welche die dunklen Seiten der 1920er zeigen – obwohl auch diese in erklärenden Textbeiträgen und entsprechenden Liedern durchaus thematisiert werden. Vielmehr stellte man bewusst den Bezug zu den 2020er-Jahren her und fragte sich dem eigenen Programmtitel gemäß nicht nur, ob die 1920er Jahre nur golden waren, sondern für wen sie damals eben gerade nicht positiv erschienen und wo sich das ziemlich exakt ein Jahrhundert später in einem beunruhigenden Parallelismus widerspiegelt. Die Antwort ist musikalischer Art und drückt in der Auswahl von Konzert-Personal und Programmpunkten den dahinterstehenden Gedanken in besonderer Weise aus.

„Wir möchten damit eine Art Kultur-Brücke erschaffen“, sagt Pfarrer Bergmann. Unter der musikalischen Leitung des israelischen Komponisten Alon Wallach (der mit seiner zum Thema passenden Komposition „Connect“ maßgeblich dabei sein wird) und Bergmanns Frau, der Kaiserslauterer Bezirkskantorin Beate Stinski-Bergmann, initiierte man eine Art multikulturellen „Trialog“ (Bergmann). Darin musizieren Vertreter von Christentum, Islam und Judentum gemeinsam. Dabei werden mehrere Sprachen gesprochen und vielerlei musikalische Formen zwischen klassischem Chanson und sakraler Chormusik zu hören sein – alles unter dem übergeordneten Thema der „Goldenen Zwanziger“.

Für eine gerechte und friedliche Zukunft musizieren

Die Mitwirkenden beim musikalisch-kulturellen Dialog sind durchweg versiert und renommiert: Muhittin Kemal beherrscht die Kanun (eine Kastenzither), Kathrin Klingeberg und Sebastian Montes spielen Gitarre, Andreas Pastorek sitzt an den Percussions und Marie Louise singt. Im vokalen Bereich sind gleich zwei Chöre beteiligt – zum einen „Eftelya“, der Chor der alevitischen Gemeinde Saarbrücken unter der Leitung von Hasan Hüseyin Talaz, zum anderen die heimische Evangelische Kantorei Kaiserslautern.

„Es soll ebenso für eine gerechte und friedliche Zukunft musiziert werden, damit die 2030er-Jahre niemals so wie die 1930er werden“, fasst die Vorankündigung den nicht alltäglichen Konzertabend zusammen.

Info

Das Konzert-Event unter dem Motto „Wirklich nur golden? Die vielen Stimmen der Zwanziger Jahre“ findet am Samstag, 2. Mai, in der Stiftskirche Kaiserslautern statt. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei Thalia Kaiserslautern. Reservierungen sind unter „city-kirche@web.de“ möglich.

