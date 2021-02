Die nächste Ausgabe der Kulturlivestreams aus der Fruchthalle präsentiert einen bekannten Gitarristen aus dem benachbarten Saarland: Ro Gebhardt kommt mit Begleitung am Donnerstag, 11. Februar um 17 Uhr.

Das Ro Gebhardt Trio ist die Konsequenz aus 40 Jahren Bühnenerfahrung. Über den Fusion-Jazz, Modern-Jazz und Hard Bop hinaus mit Anleihen aus der lateinamerikanischen Tradition, dem Blues und dem Pop, kreiert die Band einen abgeklärten, entspannten und humorvollen Sound, verspricht der Veranstalter. Auf dem Programm stünden virtuose, aber auch gefühlvolle, balladeske Kompositionen aus der Feder des Bandleaders sowie Bearbeitungen von Klassikern.

Als Musiker, der mittlerweile erfolgreich auf Bühnen wie dem Blue Note in New York, beim Central Park Jazzfest NYC, dem Duc de Lombard in Paris oder dem A-Trane in Berlin gestanden hat und der als Gastdozent an internationalen Hochschulen gefragt ist, ist Gebhardt wohl einer der gefragteren Gitarristen Deutschlands und Europas. Für Grooves, die unter die Haut gehen sollen, sorgt die Rhythmusgruppe mit Alec Gebhardt am Bass und „Rob the Bot“ aus dem mitgebrachten Laptop.

