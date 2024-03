Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Große romantische Violinsonaten standen am Donnerstag beim Kammerkonzert in der Kaiserslauterer Fruchthalle auf dem Programm. Es musizierten in spielerischer Vollendung die Pianistin Anna Gourari und der Geiger Peter Clemente. Und ihnen gelang ein besonderer Balanceakt.

Das jüngste Kammerkonzert am Donnerstag in der Fruchthalle bestätigte einmal mehr, dass besonders Interpreten romantischer Kompositionen einem inneren Konflikt ausgesetzt sind. Wer bei Violinsonaten