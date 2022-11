Der November war in Kaiserslautern mit zahlreichen Konzerten, Ausstellungen und Kinovorführungen der „Monat der portugiesischen Kultur“. Den Schlusspunkt setzt am Freitag, 25. November, 20 Uhr, das große Fado-Konzert in der Fruchthalle. Direkt aus Lissabon zu Gast sind die Sängerinnen Ines de Vasconcellos und Beatriz Felicio mit Begleitmusikern. Außerdem wird das Konzert von einer Ausstellung zur Geschichte des Fado begleitet.

Das Fado-Universum in seinen verschiedenen Schattierungen, mit seinen verschiedenen Einflüssen hat Ines de Vasconcellos während ihrer musikalischen Karriere erfahren. Sie ist eine Künstlerin, die Barrieren und Tabus bricht, ohne den Kontakt zu den tiefsten Wurzeln des Fado zu verlieren. Viele Einflüsse haben diese facettenreiche und vielseitige Künstlerin geprägt. Von Klassik bis Jazz, von Bossanova bis Pop kommend, fand sie im Fado den besten Weg, ihre Gefühle auszudrücken.

Dabei gibt sie den Worten bedeutender portugiesischer Autoren wie Vasco Graça Moura, Maria do Rosário Pedreira, Capicua oder Fernando Pinto do Amaral und Kompositionen von Meistern wie Mário Pacheco, Tiago Machado, Ricardo Cruz oder Edu eine Stimme. An ihrer Seite musizieren versierte portugiesische Künstler sowie die junge, ungemein vielversprechende Fadista Beatriz Felicio, die gerade ihr Debüt-Album vorbereitet.

Fado ist das portugiesische Wort für Schicksal. Er drückt die „saudade“ aus, den Weltschmerz und die Sehnsucht nach besseren Zeiten. Entstanden ist er in den armen Vierteln der Lissabonner Altstadt, in den engen Gassen zwischen halb verfallenen Mauern aus uralter Zeit. Im 20. Jahrhundert machten Sängerinnen wie Amália, Mísia und Mariza den Fado international bekannt.

Karten...

... gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, 0631 365-2316, bei allen weiteren VVK-Stellen sowie an der Abendkasse.