„Die Fagotte sind los!“ heißt es beim Benefizkonzert am Sonntag, 9. Juni, um 11 Uhr in der Fruchthalle. Seit 2001 findet jährlich der Fagott-Ensemble-Workshop „Die Fagotte sind los!“ statt. Ein Wochenende lang treffen sich rund 200 Fagottspielende jeden Alters aus allen Teilen Deutschlands und erarbeiten Werke in verschiedenen Leistungsstufen. Abschließend werden die Stücke der Gruppen sowie im tutti im Rahmen eines Konzerts vorgetragen. Veranstaltungsorte waren unter anderem schon Tübingen, Köln, Berlin, Markneukirchen, Osnabrück und Bamberg. Von 7. bis 9. Juni findet der Workshop in Kaiserslautern statt. Schirmherr der Veranstaltung ist der in Kaiserslautern lebende national wie international gefeierte Fagott-Professor Alfred Rinderspacher. Ihm zu Ehren gibt es unter dem Motto „Die Fagotte sind los!“ 2024 auch das Abschlusskonzert in der Fruchthalle zugunsten der „Freunde der Fruchthalle und Kulturzentrum Kammgarn Kaiserslautern. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.