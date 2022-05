Zu ihrem ersten Schulkonzert nach zweijähriger Pandemiepause hat die Kurpfalz-Realschule plus eingeladen.

In der voll besetzten Aula eröffnete die Bläserklasse 5b unter der Leitung von Andreas Vicinus mit „Let’s play“ und „Freedom’s Road“. Ein Feuerwerk aus Rhythmicals der fünften Klassen unter Leitung von Mario Diehl (unser Foto) sowie Body Percussions der siebten Klassen folgte. Für Begeisterung sorgte auch die Bläserklasse 6b unter Beate Lingstädt, die den „Hard Rock Blues“ sowie verschiedene Duett-Formationen der Orchesterblasinstrumente in „London Bridge“ abwechslungsreich präsentierte. Die Musical-AG, geleitet von Judith Bergmann, spielte Szenen aus „Dem Puppenhaus“ und überzeugte mit Gesangstalenten, ebenso die Klasse 7e mit Udo Lindenbergs Song „Wir ziehen in den Frieden“.

Von „Star Wars“ bis „Fluch der Karibik“

Der zweite Konzertteil wurde von einem Bläserensemble mit den Solisten Christian Schmidt (Tuba), Alexander Halfmann (Tuba) und Lukas Steil (Klarinette) mit dem Friedensruf „Dona Nobis Pacem“ im Kanon eröffnet. Das über 30-köpfige Schulorchester „KurpfalzBrass“ ließ das Publikum mit der Originalkomposition „Dawn Over King’s Valley“ aus der Feder von Michael Kamut mit einer erhebenden Melodie durch das Tal der Könige tragen. Filmmusik von John Williams darf nicht fehlen, so auch hier mit der „Star Wars“-Melodie, die ausdrucksstark und mit sattem Sound vorgetragen wurde. In der Filmmusik zu „Fluch der Karibik“ spürte man förmlich die Kanonenschläge der „Black Pearl“ in den Akzenten der Blechbläser und die tänzerischen Eskapaden von Captain Jack Sparrow in den brillierenden Holzbläser-Passagen. Abgerundet wurde der Abend durch den gemeinsamen Abschluss von Orchester und Bläserklasse 5b im „Bandroom Boogie“ und in Beethovens „Ode an die Freude“ – verbunden mit der Botschaft, dass das gemeinsame Musizieren nach der langen Pause viel Spaß bereitet und alle sich in diesen turbulenten Zeiten vor allem eins wünschen: Frieden.