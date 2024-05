Das 3. Ensemblekonzert der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern gibt es am Sonntag, 26. Mai, ab 11 Uhr im Emmerich-Smola-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern. Es trägt den Titel „À la Recherche“.

Auf dem Programm stehen Werke von Claude Debussy, Louis Théodore Gouvy und Gabriel Fauré. Es musizieren Mitglieder der Deutschen Radio Philharmonie: Margarete Adorf, (Violine), Benedikt Schneider (Viola), Teodor Rusu (Violoncello) und Oliver Triendl (Klavier); Gabi Szarvas moderiert.

Claude Debussys Sonate für Violoncello und Klavier vom Sommer 1915 sollte ursprünglich den Titel „Pierrot fâché avec la lune“ (Pierrot im Streit mit dem Mond) tragen – vermutlich als Huldigung an Albert Giraud, den Verfasser des 1884 veröffentlichten Gedichtzyklus „Pierrotlunaire“. Der Titel hätte gut gepasst zu der teils ironisch-grotesken, teils melancholischen Musik, die oft wie eine imaginäre Clownsszenerie wirkt.

Grenzgänger zwischen den Kulturen

Louis Théodore Gouvy wurde 1819 als Sohn einer wohlhabenden Industriellenfamilie im damaligen Goffontaine geboren, dem heutigen Saarbrücker Stadtteil Schafbrücke. Er blieb zeitlebens ein deutsch-französischer Grenzgänger und Mittler zwischen den Kulturen. Zwischen 1855 und 1878 schrieb Gouvy eine Serie von 20 einsätzigen Serenaden für Klavier. Dazwischen entstand 1857 eine Serenade für Klavier, Violine, Viola und Violoncello und 1875 die „Sérénade vénitienne“ für Viola und Klavier.

Gabriel Fauré (1845-1924) wurde 1896 als Nachfolger Jules Massenets Kompositionsprofessor am Pariser Conservatoire, ab 1905 war er sogar Direktor der Institution. Zu seinen Schülern zählten so namhafte Musiker wie Maurice Ravel, Charles Koechlin oder Florent Schmitt. Zu Faurés frühen Meisterwerken zählt das Ende der 1870er-Jahre entstandene Klavierquartett Nr. 1 c-Moll op. 15 – es ist bis heute eine seiner populärsten Kammermusikkompositionen. „Mit dem Klavierquartett op. 15“, so Bratscher Benedikt Schneider, „spielen wir – passend zum Fauré-Jahr – eines der wundervollsten Klavierquartette überhaupt.

Termin

Konzertkarten für das Ensemblekonzert am Sonntag, 26. Mai, ab 11 Uhr gibt es bei der Tourist-Information Kaiserslautern, bei Thalia, online über rheinpfalz.de/ticket oder an der Tageskasse. Studenten der Kaiserslauterer Hochschulen haben freien Eintritt.