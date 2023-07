Ein vortrefflicher Sommermusik-Abend ging am Donnerstag auf dem Unionsplatz über die Bühne. Die Soul-Experten von „Elm F. & the Rooks“ verwandelten den Platz in ein Tanzparkett. Spontane Einlagen inklusive.

Was wäre bei diesen sommerlichen Temperaturen angenehmer, als sich mitten in der Innenstadt in ein fluffiges Riesenkissen fallen zu lassen, einen kühlen Schluck Aperol Spritz zu nippen und Livemusik unter freiem Himmel zu genießen? Wie gut, dass Max Punstein – Leiter der Emmerich-Smola-Musikschule – offenbar Gedanken lesen kann und in Kooperation mit der „Luther“-Musikbar am Donnerstag eine schwungvolle Musiksommer-Veranstaltung am Unionsplatz auf die Beine stellte. Und was für eins!

Klar, dass die „fluffigsten“ Sitzgelegenheiten direkt belegt waren – noch bevor die ersten Klänge von der Open-Air-Bühne den Platz zum Vibrieren brachten. Die Vibrationen hörte man schon von Weitem. Zuerst aus den Saxophonen der Lazy-Tongues-Truppe, die die noch zaghafte Besucherschar mit alten Klassikern warm pustete. Da waren aber die meisten noch eher im „Chill out“-Modus an den umliegenden Restaurants, ließen gemütlich die Gläser klirren und genehmigten sich einen abendlichen Snack am „Mondo Divono“.

Doch kurz darauf war es an der Zeit, die abendlichen Kalorien abzutrainieren. Und den Soundtrack dazu lieferten die drei saarländischen Soul-Experten von „Elm F. & the Rooks“ – alias Elmar Federkeil (Drums), Kai Wert (Gesang, Piano) und Andrew Lauer (Bass). Die „Rooks“ fegten mit derart ansteckenden Rhythmen über den Platz, dass spätestens ab 20 Uhr der Bereich vor der Bühne immer dichter wurde und die tanzfreudigen Gäste kein Halten mehr kannten. Bei der Setliste, dem meisterhaften Geklimpere und den Stimmen, die an diesem warmen Sommerabend durch die Straßen knisterten, kein Wunder.

Federkeil und seine Jungs groovten los mit einigen soul-geladenen Versionen von Rihannas „Don’t Stop the Music“ und Bill Withers’ „Lovely Day“ – und packten damit quasi die Stimmung des Abends in Songs. Ton um Ton riss das Trio von den Liegestühlen, brachte die Meute in Bewegung und ließ Stimmen und Instrumente aus vollen Röhren über den Platz schallen.

Je später der Abend, desto bekannter die Songs. Und je bekannter die Songs, desto hemmungsloser das Getanze vor der Bühne. Mit Champus, Schwips und Schwung gingen die Lautrer ab zum „Uptown Funk“. Unter ihnen auch Musiker wie Martin Haberer, Christkind-Flüsterer und Federkeils langjähriger Bühnen-Partner, Stephan Flesch, und ein begnadeter Sänger namens Isaac Roosevelt. Klar, dass es den Amerikaner bei so viel amerikanischem Soul-Funk in der Luft nicht lange nur im tanzenden Publikum gehalten hat: Völlig spontan stieg er auf ein kleines Podest vor der Bühne und gab eine stimmgewaltige Einlage mit den „Rooks“. Sensationell! Es groovte und schepperte bis die ersten Laternen angingen – und noch weit darüber hinaus. Die Menge nahm stetig zu, bis Jung und Alt, Klein und Groß, einheimische Städter und nicht heimische Besucher zusammen den Unionsplatz zum Tanzparkett machten.

Zu den Jüngeren, die sich an diesem Abend von der Musik anziehen ließen, gehörten auch die 19-jährige Sarah Bennett und ihre Freundin Jamie Bristol (20) aus Seattle – seit sieben Jahren in Ramstein beheimatet. „Wir wollten eigentlich mit Freunden in den benachbarten Pub“, erzählt Sarah. „Aber dann hörten wir die Musik, sahen die Lichter und die tanzenden Menschen und haben es nicht ausgehalten. Schön, dass es so etwas mitten in der Stadt gibt. In Amerika gibt es mehrere Plätze, an denen es Live-Musik an der frischen Luft gibt und die Menschen plötzlich anfangen, mitten auf der Straße zu tanzen. Aber hier in Kaiserslautern sehe ich das nicht oft. Dabei ist es so cool, zu sehen, wie die Leute Spaß haben. Den zweiten Termin haben wir uns jetzt schon mal fest vorgemerkt“, sagen die Freundinnen. Und der ist bereits am 10. August. Also am besten jetzt schon Klappstuhl einpacken – für alle Fälle -, ein bisschen Kleingeld für einen spritzigen Aperol und vor allem: Gute Laune! Dann steht der zweiten musikalischen Sommernacht nichts mehr im Wege.