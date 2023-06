Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Brunnen am Rodenbacher Keltenplatz plätscherte sanft dahin. Der Auftakt jedoch zur Veranstaltungsreihe „Sonntags am Brunnen“ des Vereins artKult war schonmal sehr vielversprechend. „Göttliche Songs, teuflisch gespielt“, versprach das groß in Form aufspielende Trio Halberstadt, Wassiljewa, Xelilov. Und in der Tat: die Pop-. Rock- und Countrysongs klangen emotional mitreißend.

„Ich bin nicht so für den Mainstream“, sagte Michael Halberstadt gegenüber der RHEINPFALZ. „Ich krame lieber relativ unbekannte Songs aus der Kiste.“