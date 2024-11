Einen „Transatlantischen Liederabend“ veranstaltet die Atlantische Akademie am Samstag, 9. November, im Theodor-Zink-Museum in Kaiserslautern. Es stehen vier Komponistinnen aus Europa und den USA im Zentrum. Der Eintritt ist frei.

„(Un)erhört weiblich“ ist der Liederabend überschrieben. Schließlich möchte er Komponistinnen in den Blick rücken, die eher unbekannt geblieben sind – war doch die Welt der Klassik lange männlich geprägt. Frauen hatten es schwer, gehört zu werden. Auch heute werden Komponistinnen im Musikunterricht und -studium kaum behandelt, sagen die Sopranistin Lana Hartmann und der Pianist Alexander Baier.

Hat auch schon am Pfalztheater gesungen: Lana Hartmann. Foto: Hartmann

Darum wollen sie mit ihrem Programm „vier starke Frauen der Musikgeschichte“ würdigen und ein Zeichen setzen. Sie präsentieren eine US-amerikanische und drei europäische Komponistinnen vor, sowohl ihre Werke als auch ihr Leben. „Wir sind stets neugierig, Unbekanntes zu Gehör zu bringen“, sagt das Duo.

Komponistin Florence Price verwebte Gospel und Klassik. Foto: Women’S SOng Forum

Vorgestellt wird die US-Amerikanerin Florence Price (1887-1953), die Spirituals mit klassischer Musik verband und die erste Afroamerikanerin war, deren Komposition ein großes Sinfonieorchester, das Chicago Symphony Orchestra, uraufführte. Auch geht es um die Französin Nadia Boulanger (1887-1979), die als erste Frau auch große Sinfonieorchester dirigierte.

Galt zu ihrer zeit als »Weiblicher Beethoven«; geriet aber in Vergessenheit: Komponistin Emilie Mayer. Foto: picture alliance / dpa

Aus Deutschland kommen Emilie Mayer (1812-1883), die – beeinflusst von der Wiener Schule – unter anderem acht Sinfonien komponierte, und Fanny Hensel (1805-1847). Die Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy hatte die gleiche Ausbildung erhalten wie ihr Bruder, galt als ausgezeichnete Pianistin und hinterließ rund 460 Werke, klagte aber einmal: „Kräht ja doch kein Hahn danach, und tanzt niemand nach meiner Pfeife.“

Nadia Boulanger hat auch unterrichtet., hier 1958 in den USA. Foto: Imago-Images

Die Sopranistin Lana Hartmann ist am Brandenburger Theater aktiv, aber gehört auch zum Ensemble der Opernretter, einer Tournee-Oper, die Kinderopern an Grundschulen bringt. Auch am Pfalztheater Kaiserslautern war sie schon zu hören. Alexander Baier wiederum konzertierte bereits unter Sir Simon Rattle, debütierte beim „Heidelberger Frühling“ und spielte Aufnahmen beim Saarländischen Rundfunk und für die Deutsche Grammophon ein. Er spielt Klavier, Gitarre, Celesta, Cembalo und Orgel und gehört als Pianist zum Irida Trio. Sein Masterstudium Klavier hat er an der Hochschule für Musik Saar absolviert.

Hat in Saarbrücken studiert: Pianist Alexander Baier. Foto: Peter ADamik

Termin

Das Konzert am 9. November, 18 Uhr, in der Scheune des Stadtmuseums Kaiserslautern dauert 75 Minuten mit Pause. Veranstalter sind die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz, Europe Direct Kaiserslautern und die Gleichstellungsstelle der Stadt Kaiserslautern. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.