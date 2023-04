Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beigeordneter und Baudezernent Peter Kiefer (FWG) war nach der Abstimmung regelrecht überrascht. Ohne Gegenstimme schickte der Bauausschuss den Bebauungsplanentwurf „Morlauterer Straße - Am Abendsberg - Lauterstraße - Rudolf-Diesel-Straße“ im Verfahren eine Runde weiter. Danach hatte es nach der kontroversen Diskussion aber zunächst alles andere als ausgesehen.

Hinter dem Bebauungsplanentwurf steht die Bemühung der Stadtverwaltung, in dem Grünzug oberhalb des Japanischen Gartens so wenig Bebauung zuzulassen wie möglich. So sieht