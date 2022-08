Entscheidend ist nicht die Nase und auch nicht, ob ein Stern oder ein Blitz auf der Motorhaube glänzt. Ob Autofahrer bei der Kontrolle am Donnerstagvormittag auf den Gelterswoog-Parkplatz gelotst werden, hängt von anderen Faktoren ab.

„Berufliche Bildung muss wieder etwas wert sein“, fordert der Schulleiter der Meisterschule für Handwerker, Steffen Hemmer. Statt Jugendliche quasi zum Abitur zu zwingen, könne eine Ausbildung für viele Heranwachsende eine Alternative sein – wenn es die Eltern denn zulassen. Die Schule jedenfalls betreibt einigen Aufwand, um junge Menschen zum richtigen Beruf zu führen.

Leere Briefkästen treiben derzeit viele Lauterer um. Im Zusammenhang mit unserer Berichterstattung meldeten sich viele RHEINPFALZ-Leser, die ebenfalls seit Tagen oder sogar Wochen auf Briefe oder abonnierte Zeitschriften warten. Was die Deutsche Post betroffenen Bürgern rät.

Eklat in Hirschhorn: Schon geraume Zeit gibt es in der Lautertalgemeinde zwischen Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup und Teilen des Gemeinderats Spannungen. Diese haben sich nun mit einem lauten Knall entladen: Zehn der zwölf Ratsmitglieder traten auf einen Schlag zurück. Was passiert ist und wie es jetzt weitergeht.

In diesem heißen Sommer zählen Eisdielen zu den Gewinnern. So auch das Goldcafé in der Enkenbacher Hauptstraße. Hier können sich Genießer am hausgemachten Eis der Familie Brendel erfreuen. Astrid Kreser hat mit Inhaberin Christiane Brendel gesprochen.

Und noch ein Service für Bauwillige in Kaiserslautern: Die Stiftung Bürgerhospital Kaiserslautern vermarktet das Areal der ehemaligen Stadtgärtnerei in der Donnersbergstraße. Angeboten werden insgesamt 21 Bauplätze zur Bebauung mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern.