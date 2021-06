Das Jugendschutzgesetz stand am Freitagabend im Mittelpunkt einer Kontrolle, die Polizeibeamte aus dem Haus des Jugendrechts in der Innenstadt durchgeführt haben. Zu beanstanden gab es in dieser Zeit einen Hausfriedensbruch, zwei Körperverletzungen, drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, einen Wildpinkler sowie rauchende Jugendliche.

Insbesondere der Bereich zwischen der Mall, dem Rathaus und der Fachhochschule wurde von den Einsatzkräften ins Visier genommen. Bedingt durch die Temperaturen war der gesamte Bereich laut Polizei stark frequentiert. 42 Personen wurden überprüft und davon 19 durchsucht.

Wegen Drogen-Verstößen ermittelt die Polizei gegen einen 19- und einen 20-Jährigen, die beide bei ihrer Kontrolle jeweils eine Tüte mit Marihuana aushändigten; ebenso gegen einen 16-Jährigen, der dabei erwischt wurde, als er sich gerade einen Joint „bastelte“. Beim Anblick der Polizisten versuchte der Jugendliche zu flüchten und unterwegs den Joint wegzuwerfen – beides erfolglos: Er konnte festgehalten werden und die Sachen wurden sichergestellt.

Zu einer Körperverletzung kam es gegen 22 Uhr in der Fruchthallstraße. Ein Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarktes sprach die Einsatzkräfte an, weil es kurz zuvor im Vorraum des Marktes Streitigkeiten mit drei Personen gegeben hatte. Eine dieser Personen habe ihm im Verlauf der Auseinandersetzung mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei das Trio geflüchtet. Anhand der Täterbeschreibung konnte der Tatverdächtige wenig später in der Nähe gestellt werden. Es handelte sich um einen 17-Jährigen. Die Ermittlungen laufen.

Eine weitere Körperverletzung soll es gegen 23 Uhr im Bereich Rittersberg gegeben haben. Hier fiel den Einsatzkräften ein junger Mann auf, der in aggressiver Weise herumpöbelte. Nachdem dem 20-Jährigen ein Platzverweis erteilt wurde, dem er nach mehrmaliger Aufforderung nachkam, trafen ihn die Beamten später in der Salzstraße erneut. Er trollte sich, nachdem ihm wiederholt die Gewahrsamnahme angedroht wurde.