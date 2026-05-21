Weil er im Hauptbahnhof Kaiserslautern rauchte, hat die Bundespolizei am Mittwochabend einen 26-Jährigen kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen gefährlicher Körperverletzung bestand. Zudem ergab die Überprüfung seiner Dokumente, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Der 26-Jährige gab an, erst am selben Tag nach Deutschland eingereist zu sein. Da er den offenen Geldbetrag in Höhe von 1280 Euro nicht begleichen konnte, ist er zur Verbüßung einer 64-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal eingeliefert worden. Darüber hinaus wurde gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise sowie wegen unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.