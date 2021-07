Von der Straße abgekommen ist am Mittwochabend ein Autofahrer mit seinem Wagen. Zwischen Hochspeyer und Kaiserslautern geriet der Mann in einer Kurve in den seitlichen Grünstreifen, berichtet die Polizei. Sein Auto prallte zunächst gegen einen Leitpfosten, dann verlor der 59-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen fuhr über die Fahrspur des Gegenverkehrs, krachte gegen eine Mauer und drehte sich anschließend. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Unfallschaden, den die Polizei auf mindestens 3000 Euro schätzt. Der nicht mehr fahrbereite Wagen des 59-Jährigen musste abgeschleppt werden.