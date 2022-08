Mit einem Totalschaden endete am Sonntagabend ein Verkehrsunfall in der Berliner Straße. Sowohl das Auto des Verursachers als auch mehrere Fahnenmasten und eine Ampel wurden beschädigt. Fahrer und Beifahrer erlitten Verletzungen. Laut Polizei war der 18-jährige Fahrer von der Lauterstraße kommend in Richtung Pariser Straße unterwegs, als er kurz nach 22 Uhr aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor. Der BMW kam ins Schleudern, prallte gegen drei Fahnenmasten und eine Ampel – dann blieb er beschädigt stehen. Fahrer und Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Nachdem sie vor Ort von einer Notärztin untersucht worden waren, lehnten beide eine Mitnahme ins Krankenhaus ab, heißt es im Polizeibericht. Mitarbeiter der Stadtverwaltung klemmten die Ampel ab und nahmen die Einzelteile mit. Die Berliner Straße war für rund eine Stunde gesperrt, so die Polizei.