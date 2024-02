Am Mittwochabend, 7. Februar, kontrollierte eine Streife gegen 23 Uhr drei Männer auf dem Pfaffplatz. Ein 27-Jähriger griff unter seine Jacke und warf eine Tüte mit insgesamt 91 Gramm Cannabis hinter sich. Da der Mann aggressiv wirkte, wurde eine weitere Streife zur Durchsuchung der Personen hinzugerufen. Die Beamten konnten bei ihm zusätzlich ein Einhandmesser sicherstellen.

Bei einem 23-Jährigen fanden die Polizisten 255 Euro in bar sowie Falschgeld. Gegen die dritte Person, einen 26-Jährigen, bestand sogar ein offener Haftbefehl in einer anderen Sache. Er wurde zur Dienststelle gebracht und anschließend der Justizvollzugsanstalt Frankental übergeben. Auf die Männer kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die Ermittlungen dauern an.