Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich bei der Kontrolle daneben benommen hat.

Der 30-Jährige fiel laut Polizei gegen kurz vor 7 Uhr einer Streife auf, da er mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt fuhr. Außerdem ignorierte er zunächst die Anhaltesignale der Streifenwagen. In der Rudolf-Breitscheid-Straße hielt er an und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,06 Promille an. Während der Kontrolle war der 30-Jährige verbal sehr aggressiv gegenüber den Beamten, machte falsche Angaben und beleidigte die Polizisten. Darüber hinaus offenbarte die Kontrolle, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zwei Haftbefehle wegen nicht bezahlter Strafen offen hat.

Er musste mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nachdem er den Betrag für die Haftbefehle gezahlt hatte, konnte der 30-Jährige gehen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt und Beleidigung zu.