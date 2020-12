In der Baumschulstraße hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen jungen Mann kontrolliert. Die Beamten fanden einen Joint, sowie Cannabis-Blüten bei dem 24-Jährigen. Eine Durchsuchung seines Turnbeutels förderte zudem einen mittels Vorhängeschloss gesicherten Waffenkoffer zutage. In diesem befand sich eine Schreckschusswaffe und diverse Munition. Die Gegenstände wurden sichergestellt und die Personalien festgestellt. Gegen den Mann wird nun ermittelt.